انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات "وعد الحق" بديالى

2024-03-09 10:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (9 آذار 2024)، انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات "وعد الحق" بمحافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فجر اليوم انطلقت المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وباسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لكافة المديريات والوكالات الاستخبارية".

وأوضحت، أن "العملية انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الارهابية المهزومة وادامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها".







