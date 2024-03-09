الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق المستودعات في أربيل (فيديو)

2024-03-09 10:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

قال المتحدث باسم الدفاع المدني، إن حريقاً اندلع في أحد المستودعات في مدينة أربيل.

اندلع حريق في مستودع لمستحضرات التجميل ومواد البناء بالقرب من المنطقة الصناعية.

وقال كاروان ميراودلي، المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل في تصريح صحفي إن "الحريق كان في ذروته وكان ممكن أن يتطور ويصل لمناطق أخرى".

وأضاف أن "الحريق كان خطيرا للغاية، لكن تمت السيطرة عليه بنسبة 90 بالمئة".

ولا يزال سبب الحادث مجهولا وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب