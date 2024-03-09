2024-03-09 10:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 اذار 2024) مصنعًا للحديد والصلب في محافظة البصرة.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح في البصرة مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (500) ألف طن سنوياً لأنواع مختلفة من الحديد".

واشار الى أن "المصنع كان متوقفًا منذ عام 2003".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وصل اليوم السبت، الى محافظة البصرة لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة البصرة لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية في المحافظة".