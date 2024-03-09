السامرائي والخنجر والعباسي يرشحون العيساوي لمنصب رئيس البرلمان.. وثيقة

2024-03-09 10:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اتفقت ثلاث كتل سنية في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، على ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً لمحمد الحلبوسي.

وبعث تحالف العزم الذي يرأسه مثنى السامرائي، والسيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، والحسم الوطني بزعامة ثابت العباسي، كتاباً للإطار التنسيقي أكدوا فيه ثقتهم بالعيساوي مرشحاً لمنصب رئاسة البرلمان.

ودعا زعماء الكتل الثلاث في الكتاب إلى الإسراع بتحديد جلسة مجلس النواب العراقي القادمة، لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.

واعتبرت الكتل السنية عبر الكتاب، أن دعم الإطار التنسيقي لمرشحهم "يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو العملية السياسية بما يخدم العراق ووحدته وسيادته".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في نوفمبر تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.