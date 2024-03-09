2024-03-09 10:54:10 - المصدر: منصة إيشان

اتخذت ثلاث كتل سُنية وهم تحالف “السيادة”، و”العزم”، “والحسم الوطني”، قرارها بترشيح النائب سالم مطر العيساوي، لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس المُقال محمد الحلبوسي. وجاء في وثيقة مرفوعة الى قادة الإطار التنسيقي، وموقعة من قادة الكتل الثلاث وهم خميس الخنجر، ومثنى السامرائي، وثابت العباسي، يرشحون من خلالها النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. ثلاث كُتل سُنية ترشّح سالم العيساوي رئيساً للبرلمان وتدعو الإطار التنسيقي للإسراع بانتخابه أولاً على Eishan.