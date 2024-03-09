2024-03-09 11:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الكرخ لمكافحة سرقة السيارات، من كشف حادث سرقة عجلة في منطقة المنصور والقبض على المتهم الذي قام بسرقتها وضبطها بحوزته خلال وقت قياسي جداً. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته ايرث نيوز، “تأتي عملية القبض بعد استنجاد المواطنة المشتكية صاحبة العجلة بمفارز مكافحة الإجرام حول حادث سرقة […]

ظهرت المقالة بالجرم المشهود.. قوة امنية تطيح بمتهم سرق سيارة امرأة في المنصور أولاً على ايرث نيوز.