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السوداني يفتتح معمل الدرفلة بشركة الحديد والصلب في البصرة

السوداني يفتتح معمل الدرفلة بشركة الحديد والصلب في البصرة
السوداني يفتتح معمل الدرفلة بشركة الحديد والصلب في البصرة
2024-03-09 11:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، معمل الدرفلة بشركة الحديد والصلب في محافظة البصرة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته” ايرث نيوز” أن ” السوداني افتتح في البصرة مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (500) ألف طن سنوياً، لأنواع مختلفة من الحديد، بعد توقفه منذ العام […]

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