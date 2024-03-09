2024-03-09 11:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت الكتل السُنية الثلاث تحالف “السيادة”، و”العزم”، “والحسم الوطني”، ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي. وبحسب الوثيقة الموجه الى قادة الاطار التنسيقي ، اكدت الكتل السنة على ثقتها بمرشحها العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان. ودعا زعماء الكتل الثلاث إلى الإسراع بتحديد جلسة مجلس النواب ، لانتخاب الرئيس […]

ظهرت المقالة ثلاث كتل سنية ترشح العيساوي لمنصب رئيس البرلمان (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.