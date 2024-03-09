اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › ثلاث كتل سنية ترشح العيساوي لمنصب رئيس البرلمان (وثيقة)

ثلاث كتل سنية ترشح العيساوي لمنصب رئيس البرلمان (وثيقة)

ثلاث كتل سنية ترشح العيساوي لمنصب رئيس البرلمان (وثيقة)
ثلاث كتل سنية ترشح العيساوي لمنصب رئيس البرلمان (وثيقة)
2024-03-09 11:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/  قررت الكتل السُنية الثلاث تحالف “السيادة”، و”العزم”، “والحسم الوطني”، ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي. وبحسب الوثيقة الموجه الى قادة الاطار التنسيقي ، اكدت الكتل السنة على ثقتها بمرشحها العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان. ودعا زعماء الكتل الثلاث إلى الإسراع بتحديد جلسة مجلس النواب ، لانتخاب الرئيس […]

ظهرت المقالة ثلاث كتل سنية ترشح العيساوي لمنصب رئيس البرلمان (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز