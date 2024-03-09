العمليات المشتركة: انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات وعد الحق

2024-03-09 11:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق. وذكرت القيادة في بيان، تلقته ايرث نيوز، أن “فجر هذا اليوم انطلقت المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة”. وأضافت ان “قطعات من فرسان الجيش وبواسل الداخلية ورجال الحشد الشعبي وليوث جهاز مكافحة الارهاب شاركت في العملية وباسناد مباشر […]

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