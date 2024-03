تلفزيون الناصرية: وزير الداخلية يصل الناصرية ظهر اليوم السبت

2024-03-09 11:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر امني في ذي قار ان وزير الداخلية عبد الامير الشمري سيصل اليوم الى مدينة الناصرية لمتابعة الخطط الامنية وزيارة ذوي الشهيد عزيز الشامي. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الشمري يصل اليوم لزيارة ذوي الشهيد العميد عزيز الشامي الذي استشهد الاسبوع الماضي خلال فض نزاع عشائري...

