محافظ ذي قار: يكشف عن خطة جديدة لمعالجة الاختناقات المرورية

شبكة أخبار الناصرية: ترأس محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اجتماعا موسعا ضم مدراء دوائر المرور والطرق زالبلدية بحضور المعاون الفني حسن دعدوش لمناقشة والاطلاع على الية فك الاختناقات المرورية بمركز مدينة الناصرية. وكشف الابراهيمي في بيان له اطلعت شبكة أخبار الناصرية عليه عن وضع خطة مؤقتة لفك الاختناقات ستنفذ يوم...

