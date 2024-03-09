2024-03-09 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/تمكنت مديرية منفذ الشيب الحدودي ،اليوم السبت، القاء القبض على مسافر أجنبي بحوزته بطاقات ماستر كارد عددها (100) بطاقة و (100) كارت تعريفي يروم الدخول الى العراق دون التصريح عنها. وذكر للمديرية ورد ” ايرث نيوز” ان عملية الضبط تمت من قبل قوة حماية المنفذ بالاشتراك مع الجهات الامنية (شرطة الكمارك، الاستخبارات، جهاز المخابرات) […]

ظهرت المقالة في منفذ الشيب..القبض على مسافر أجنبي بحوزته 100 بطاقة مصرفية معدة للتهريب أولاً على ايرث نيوز.