اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › في منفذ الشيب..القبض على مسافر أجنبي بحوزته 100 بطاقة مصرفية معدة للتهريب

في منفذ الشيب..القبض على مسافر أجنبي بحوزته 100 بطاقة مصرفية معدة للتهريب

في منفذ الشيب..القبض على مسافر أجنبي بحوزته 100 بطاقة مصرفية معدة للتهريب
في منفذ الشيب..القبض على مسافر أجنبي بحوزته 100 بطاقة مصرفية معدة للتهريب
2024-03-09 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/تمكنت مديرية منفذ الشيب الحدودي ،اليوم السبت، القاء القبض على مسافر أجنبي بحوزته بطاقات ماستر كارد عددها (100) بطاقة و (100) كارت تعريفي يروم الدخول الى العراق دون التصريح عنها. وذكر للمديرية ورد ” ايرث نيوز” ان عملية الضبط تمت من قبل قوة حماية المنفذ بالاشتراك مع الجهات الامنية (شرطة الكمارك، الاستخبارات، جهاز المخابرات) […]

ظهرت المقالة في منفذ الشيب..القبض على مسافر أجنبي بحوزته 100 بطاقة مصرفية معدة للتهريب أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز