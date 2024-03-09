2024-03-09 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الإجراء الأخير لشركة “ميتا” في التعتيم على كلمات المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي “غير أخلاقي”. وأرسل وزير الخارجية الإيراني وجهات نظره لموقع “ميدل إيست آي” ردا على “مزاعم لا أساس لها أطلقتها شركة “ميتا” بشأن إغلاق صفحات قائد الثورة الإسلامية على “إنستغرام”و”فيسبوك” وفق […]

ظهرت المقالة عبد اللهيان: الإجراء الأخير لـ”ميتا” في التعتيم على كلمات المرشد الإيراني غير أخلاقي أولاً على ايرث نيوز.