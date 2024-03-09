2024-03-09 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن الاطاحة بأحر المطلوبين بقضايا الارهاب غربي العاصمة. وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة مشتركة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات القيادة تمكنت من القاء القبض على إرهابي ضمن منطقة (حي الجامعة) غربي بغداد”. وأضافت أن “المتهم مطلوب […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد: القبض على إرهابي في حي الجامعة أولاً على ايرث نيوز.