2024-03-09 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن الحوثيون، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين على سفينة ومدمرات أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وقال الجماعة إن العملية الأولى استهدفت سفينة (بروبيل فورتشن) الأميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة. وأضافت أن العملية الثانية استهدفت مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيّرة.

ظهرت المقالة بـ37 مسيرة ..الحوثيون يستهدفون سفنا أمريكية أولاً على ايرث نيوز.