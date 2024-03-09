شركة تداول رقمية تؤشر "عدم التزام" العراق بخفض الإنتاج

2024-03-09 13:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أظهر مسح "بلاتس" أجرته "إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس" وهي شركة تداول عالمية، اليوم السبت (9 اذار 2024)، استقرار إنتاج دول تحالف أوبك+ من النفط في شباط/ فبراير، فيما اشار الى تباين مدى التزام الأعضاء بتعهدات خفض الإنتاج، حيث واصل العراق وكازاخستان ضخ كميات أعلى بكثير من حصتهما.

وأنتج التحالف المكون من 22 دولة، 41.21 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط، موزعاً بواقع 26.58 مليون برميل يومياً من أعضاء "أوبك" الـ12 و14.63 مليون برميل يومياً من شركائها العشرة بقيادة روسيا.

وكشف التقرير أن دول "أوبك+" التي نفذت التخفيضات أنتجت 175 ألف برميل يومياً فوق حصصها المجمعة خلال فبراير، بمعدل امتثال قدره 97.8%.

فيما أنتج العراق 4.27 مليون برميل يومياً في فبراير، مقابل حصته البالغة 4 ملايين برميل يومياً.

كما أنتجت كازاخستان 1.56 مليون برميل يومياً في فبراير مقابل حصتها البالغة 1.468 مليون برميل يومياً.

كما أظهر المسح أن السعودية وروسيا التزمتا بحصص إنتاجهما في فبراير.

وكانت السعودية تستهدف إنتاج 8.98 مليون برميل يومياً، بينما أنتجت روسيا 9.43 مليون برميل يومياً، أي أقل من حصتها البالغة 9.449 مليون برميل يومياً بقدر طفيف.

وتحتاج الرياض إلى سعر أعلى من 90 دولاراً للبرميل، لتمويل الإنفاق على التحول الاقتصادي الذي يشمل مدناً مستقبلية وبطولات رياضية، وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

كما تسعى روسيا، أكبر شريك لها في التحالف، إلى الحفاظ على إيراداتها من النفط لمواصلة تمويل حربها على أوكرانيا.

المصدر: وكالات