(12) مباراة ضمن دوري الشباب الكروي

2024-03-09 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت (12) مباراة ضمن دوري الشباب بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق الشرطة سيلتقي نظيره الصناعة لحساب المجموعة الثانية، فيما يلاعب فريق القوة الجوية ضيفه الكهرباء ضمن المجموعة الأولى، على أن يلعب فريق الكرخ مع كربلاء لحساب المجموعة الأولى".وأضاف أن "فريق نفط الوسط سيلعب مع الميناء البصري ضمن المجموعة الرابعة، بينما يلعب فريق النفط مع نظيره الطلبة لحساب المجموعة الأولى، ويستضيف القاسم نظيره فريق الحسين ضمن المجموعة الأولى، على أن يلعب فريق النجف مع نفط ميسان ضمن المجموعة الرابعة".وأوضح أن "فريق سامراء سيستضيف الزوراء لحساب المجموعة الثانية، فيما يلعب الناصرية مع فريق الكوفة ضمن المجموعة الرابعة، ويلتقي فريق البيشمركة مع زاخو لحساب المجموعة الثالثة، بينما يستضيف الرمادي على أرضه فريق الصناعات الكهربائية لحساب المجموعة الثانية، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع فريق البحري بنظيره نفط البصرة لحساب المجموعة الرابعة".