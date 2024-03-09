كادر تدريبي جديد لامانة بغداد مع الابقاء على السابق

2024-03-09 13:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي امانة بغداد، يوم السبت، عن الاتفاق مع المدرب "عباس عبيد" لتدريب فريقها الكروي في المرحلة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق .

وقال رئيس النادي فلاح المسعودي لوكالة شفق نيوز، ان الادارة اتفقت مع المدرب عباس عبيد مدربا لكرة امانة بغداد على ان يقود الفريق بعد تقديمه رسميا والتوقيع معه، ليتم الاستعداد الامثل للمرحلة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق .

واضاف، ان المدرب عباس جلب معه مساعديه وسيتم التعاقد معهما ايضا وهما حبيب جعفر ومدرب الحراس إبراهيم سالم .

واشار الى ان الادارة قررت الإبقاء على المدرب السابق وسام طالب ومساعده خلدون ابراهيم ضمن الكادر التدريبي الجديد كونهما من ابناء النادي وسيسهمان في دعم الكادر التدريبي الجديد.

ويحتل فريق نادي الامانة المركز 19 برصيد 12 نقطة ولديه لقاء مع القوة الجوية اليوم في ختام منافسات المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق .