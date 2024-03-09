عملية "وعد الحق".. العثور على مضافة لـ “داعش" في ابي صيدا

2024-03-09 13:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت (9 آذار 2024)، العثور على مضافة لداعش الارهابي في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن عملية (وعد الحق/3)، تم العثور على مضافة قديمة ضمن ناحية أبي صيدا من قبل قوة مرتبة بمستوى فوج من لواء مشاة الرابع فرقة الاولى و سرية مغاوير لواء الحادي والعشرون شرطة اتحادية".

وبينت، أن "المضافة تحتوي على قاذفة RBG7عدد/2، حشوة قاذفة عدد/11، صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد/2 ، شريط BKC عدد/1 مع 100 اطلاقة، عبوة ناسفة محلية الصنع عدد/7 ، حاوية عتاد m16 عدد/1، ١كغم مادة سيفور ، معدات تسليك مختلفة ،قداحة كهربائية عدد/2 ، دائرة كهربائية عدد/5، كاوية لحيم عدد/1 والاعتدة قديمة وتالفة".

واشارت الى أنه "لاتزال العملية مستمرة لحد الان".