2024-03-09 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازحدّدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم السبت، نسب إنجاز مشروعي توسعة وتأهيل طريقي (بغداد - كوت) و (بغداد - كركوك)، فيما أكدت أن المشروعين سينجزان خلال العام الحالي 2024.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار، حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدائرة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستثمارية"، لافتاً إلى أن "ما يتعلق بتطوير الطرق، فهناك مشروع توسعة طريق (بغداد - كوت) والذي تجاوزت نسبة إنجازه 75%‎".وأكد أن "العمل مستمر، ونشهد أعمالاً وإنجازات وافتتاحيات لمشاريع وطرق وجسور تخدم وترفد الشبكة الوطنية بإضافات مهمة"، مشيراً إلى أن "أعمال طريق (بغداد - كوت) ستنجز قبل شهر حزيران المقبل حسب الخطة".ولفت إلى أن "المرحلة الأولى لتوسعة الطريق والبالغة 60 كيلومتراً، أنجزت أغلب فقراتها، ولم تتبق سوى الطبقة النهائية والطبقة السطحية وأعمال التأثيث التي تشكل تقريباً 20%‎ من حجم العمل".وفي ما يتعلق بطريق (بغداد - كركوك)، أكد الموسوي، أن "المشروع يعتبر أكبر عملية تأهيل تقوم بها الدائرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ يبلغ طول الطريق 400 كيلومتر، ويشهد تأهيلاً متكاملاً للممرين ذهاباً وإياباً ابتداء من حدود أمانة بغداد وانتهاء بحدود بلدية كركوك بمسافة تصل تقريباً 200 كيلومتر".وأوضح أن "أعمال الطريق ستنجز بالكامل خلال العام الحالي 2024، إذ أنجزت مقاطع مهمة منه ودخلت الخدمة، والمقاطع الأخرى تنتظر دورها في الإنجاز"، مبيناً أن "الطريق يختلف عما سبق بعد أعمال الصيانة التي أجريت له، إذ تمت عمليات صيانة جذرية لمقاطع كانت متضررة، وقلع مقاطع متضررة أخرى بالكامل كانت فيها تخددات عالية، وتمت إعادة إنشاء الطريق بشكل جديد ليتماشى مع الحمولات التي تمر من خلاله كونه يربط المحافظات الشمالية بالعاصمة بغداد".وأشار إلى أن "الطريق شهد كذلك استحداث استدارات نظامية في مناطق محددة، وتوسعة بعض المدن التي يمر بها مثل قضاءي الخالص والطوز، وإنشاء طرق خدمية موازية للطرق الرئيسة الهدف منها فصل الحركة المحلية الداخلية في هذه المدن عن الحركة العامة التي تسلك طريق بغداد - كركوك الدولي".ونوه بأن "الطريق يشمل أيضاً بالاتفاق مع الجهات الأمنية، إنشاء سيطرات نظامية ومحطات وزن، تم رصفها بالتبليط الكونكريتي لتتماشى وتتحمل الأحمال العالية للحمولات القادمة من الشمال باتجاه العاصمة"، مشيراً إلى أن "هناك ثلاثة مقاطع ما زال العمل مستمراً فيها، أحدها مقطع بطول 64 كيلومتراً، والآخر بطول 110، والمتبقي من الطريق بمرحلة ثالثة".وبين أن "نسب إنجاز المقاطع الثلاثة المتبقية للطريق تتراوح بين (60-70%)، وستنجز بالكامل خلال العام الحالي، ويصبح الطريق الدولي (بغداد - كركوك) سالكاً وآمناً بانسيابية كبيرة، إضافة إلى ضمان انخفاض الحوادث بشكل كبير".