اجتماع عراقي سوري لمناقشة ملف المياه

2024-03-09 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

ترأس وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، الوفد العراقي المشارك بالاجتماع الوزاري مع الجانب السوري، لمناقشة أربعة ملفات مهمة.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس الوفد العراقي المشارك بالاجتماع الوزاري مع الجانب السوري، لمناقشة قضايا المياه المشتركة وبالأخص الوضع المائي لنهر الفرات وسبل التعاون بين البلدين في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وأثار شح المياه".

وأضاف البيان، أنه "تم صباح هذا اليوم استئناف الاجتماع الفني المشترك العراقي السوري على المستوى الوزاري لمناقشة ملف المياه بين البلدين".