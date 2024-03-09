2024-03-09 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأحصى جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، نتائج حملة (إحنا بظهركم) التي أطلقها للتوعية من الابتزاز الإلكتروني.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وضمن الخطة الاستراتيجية لجهاز الأمن الوطني لعام 2024 وفي إطار مهام وسعي وحرص الجهاز على تحصين المجتمع وحمايته من الظواهر السلبية التي تهدد الأمن المجتمعي، لاسيما ظاهرة الابتزاز الإلكتروني واستشعاراً منا لخطورة هذا الملف وتداعياته السلبية على فئة الشباب ولاسيما الفتيات القاصرات، فإن الجهاز يعلن عن انطلاق أكبر وأوسع حملة وقائية توعوية في كيفية التصدي للابتزاز الإلكتروني".وأشار الى أن "الحملة تحمل اسم وشعار (إحنا بظهركم) والتي يشارك فيها عدد من المدربين والمدربات من ضباط الجهاز، وتستهدف طالبات المدارس الاعدادية والمتوسطة".وأوضح أن "الحملة تهدف إلى التحصين الشخصي للطالبات، فضلاً عن تعليمهن كيفية تحصين الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعم الفتيات ممن تعرضن للابتزاز، وطرق الدفاع والمواجهة لمن لم يتعرضن، فضلاً عن ⁠تقديم النصائح والإرشادات القانونية والأمنية والفنية اللازمة حول كيفية المعالجة للابتزاز"، لافتاً الى أن "⁠الهدف الأساسي من الحملة هو تعزيز ثقة المواطنين أكثر بجهاز الأمن الوطني وكسب تعاونهم".وأشار الى أن "عدد الصفوف التي استهدفت بلغت 184 صفاً دراسياً، فيما تم استهداف أكثر من ثماني آلاف طالبة والحملة مستمرة حتى تغطية جميع المدارس وحسب الخطة المرسومة لذلك".وذكر البيان أن "جهاز الأمن الوطني مستمر في ملاحقة ضعاف النفوس من المبتزين الذين يحاولون استغلال الضحايا لغايات مختلفة"، مشيراً الى أنه "تم إلقاء القبض على 506 مبتزٍين وبالجرم المشهود خلال الأشهر الستة الماضية وجرى إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".