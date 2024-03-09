2024-03-09 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، الوفد العراقي المشارك بالاجتماع الوزاري مع الجانب السوري، لمناقشة أربعة ملفات مهمة. وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس الوفد العراقي المشارك بالاجتماع الوزاري مع الجانب السوري، لمناقشة قضايا المياه المشتركة وبالأخص […]

ظهرت المقالة في بغداد.. اجتماع عراقي سوري لمناقشة ملف المياه أولاً على ايرث نيوز.