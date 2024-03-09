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ضمن عملية وعد الحق الثالثة.. العثور على مضافة لعصابات داعش الارهابي في ناحية ابي صيدا

ضمن عملية وعد الحق الثالثة.. العثور على مضافة لعصابات داعش الارهابي في ناحية ابي صيدا
ضمن عملية وعد الحق الثالثة.. العثور على مضافة لعصابات داعش الارهابي في ناحية ابي صيدا
2024-03-09 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، العثور على مضافة لداعش الارهابي في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى. وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “ضمن عملية (وعد الحق/3)، تم العثور على مضافة قديمة ضمن ناحية أبي صيدا من قبل قوة مرتبة بمستوى فوج من لواء مشاة الرابع فرقة الاولى و سرية مغاوير لواء […]

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