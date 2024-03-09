2024-03-09 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، العثور على مضافة لداعش الارهابي في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى. وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “ضمن عملية (وعد الحق/3)، تم العثور على مضافة قديمة ضمن ناحية أبي صيدا من قبل قوة مرتبة بمستوى فوج من لواء مشاة الرابع فرقة الاولى و سرية مغاوير لواء […]

ظهرت المقالة ضمن عملية وعد الحق الثالثة.. العثور على مضافة لعصابات داعش الارهابي في ناحية ابي صيدا أولاً على ايرث نيوز.