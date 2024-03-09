2024-03-09 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، نتائج تنفيذ حملة (إحنا بظهركم) الخاصة بطالبات المدارس الاعدادية والمتوسطة. وذكر الجهاز في بيان، تلقته ايرث نيوز، أن “ضمن الخطة الإستراتيجية له خلال عام 2024 فأننا نعلن عن إنطلاق أكبر وأوسع حملة وقائية توعوية في كيفية التصدي للإبتزاز الإلكتروني”. وأضاف أن “الحملة تحمل إسم وشعار (إحنا بظهركم) […]

ظهرت المقالة الامن الوطني يعلن عن نتائج حملة “احنا بظهركم” لمكافحة الابتزاز الالكتروني أولاً على ايرث نيوز.