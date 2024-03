صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في قضاء الفجر شمال الناصرية

2024-03-09 14:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن مصرف شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية اثناء محاولته تشغيل “ماطور”ماء.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان شابا يبلغ من العمر 26 عاما في قضاء الفجر شمال الناصرية تعرض لصعقة كهربائية اثناء “تشغيل ماطور ماء”.واضاف، انه تم نقل جثته الى الطب العدلي وذويه...

