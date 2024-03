2024-03-09 14:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير بيئة ذي قار ان كوادره الميدانية اجرت كشفا موقعيا على محال المعجنات بقضاء سوق الشيوخ ومدى مطابقتها للمحددات البيئية.وذكر الدكتور محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان عمليات الكشف الميداني لمتابعة مدى مطابقة محال الافران والمعجنات للمحددات والمتطلبات البيئية والصحية.واضاف، ان الهدف من هذه الاعمال هو الحفاظ...

The post بيئة ذي قار تجري كشفا ميدانيا لمحال المعجنات في سوق الشيوخ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.