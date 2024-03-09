2024-03-09 14:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية اسعار صرف الدولار الأمريكي في بورصة ذي قار ليوم السبت الموافق 9 آذار 2024 سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار السعر الرسمي في منافذ المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي 132000 لكل 100 دولار ....

The post تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في بورصة ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.