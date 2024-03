محافظ ذي قار: القضاء سيكون الفيصل في ملف الاحداث الاخيرة في الاصلاح

2024-03-09 14:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اليوم ان القضاء العراقي هو الفيصل الوحيد في الاحداث الاخيرة التي شهدها قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية .وقال الابراهيمي في حديثه للاذاعة الناصرية ، بعد الاحداث الاخيرة في قضاء الاصلاح توجهت الحكومة المحلية الى رئاسة استئناف ذي قار لنثبت ان المحافظة بادارتها...

