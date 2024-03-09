الزراعة: صندوق الإقراض الميسر سيقدم الدعم للمشاريع الزراعية للشباب

2024-03-09 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن مبادرة لتفعيل المتفرغين الزراعيين، فيما أكدت أن صندوق الإقراض الميسر سيقدم الدعم للمشاريع الزراعية للشباب.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة إياد البولاني لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "وزارة الزراعة وحسب توجيه وزيرها عباس جبر المالكي سوف تعلن عن مبادرة لتفعيل موضوع المتفرغين الزراعيين، وكذلك فسحة لإعلان المساحات الزراعية للراغبين بالعمل في القطاع الزراعي".

وأضاف أن" الوزارة ستتبنى المبادرات الناجحة من قبل بعض الشباب الذين يحتاجون للدعم الزراعي منها توفير مساحة معينة أو ماكنات زراعية أو دعم مالي من خلال توفير القروض"، مبيناً أن" المؤتمر سيكون فسحة ومنصة لهؤلاء الشباب للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم في هذا المجال".

وأكد البولاني أن"الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الزراعة مستعدان لدعم هذه الشريحة لأنها ستسهم في تنمية القطاع الزراعي، واسهام القطاع مهم في انعاش الاقتصاد القومي كقطاع زراعي".

وأشار الى أن"مبادرة البنك المركزي البالغة 6 تريليونات ونصف الترليون، يمكن أن تحل الكثير من الأمور في حال تفعيلها وتخصيص الأموال لها، وليس عن طريق المصرف الزراعي فحسب بل عن طريق المصارف الحكومية والأهلية جميعاً، حيث مضت بثلاث مسارات الأول الإسكان والصناعة ومسار الزراعة ".

وأوضح أن" الوزارة لديها صندوق الإقراض الميسر الذي أقر بإشرف وزير الزراعة للمشاريع الصغيرة سوف تلقي دعماً من قبل الشباب، فضلاً عن المشاريع الكبيرة التي تحتاج الى أموال".

وأوضح أن"الوزارة ستدعم الراغبين في القطاع الزراعي بدعم من قبل الحكومة ولاسيما في مجال التقنيات الحديثة كمنظومات، فضلاً عن توفير البيئة وأهمها أن تكون هناك أرض ومساحة من الممكن أن تحقق له إنتاج بكفاءة عالية".