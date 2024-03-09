وزير الصناعة: الحكومة أولت أهمية استثنائية للمصانع الاستراتيجية

2024-03-09 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم السبت، أن الحكومة أولت أهمية استثنائية للمصانع الاستراتيجية.وقال بتال، في كلمة له خلال افتتاح مصنع الدرفلة أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "افتتاح مصنع سماد الداب المرحلة الثانية، وكذلك مصنع سماد اليوريا، تم بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء".وأضاف أن "محافظة البصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية وقبلة المشاريع الاستثمارية الكبيرة والصناعية"، مشيراً إلى أن "الحكومة أولت أهمية استثنائية لمصنع الحديد والصلب، حيث كان أول موضوع يناقش من قبل رئيس الوزراء عند زيارته إلى الوزارة في العام الماضي 2023، بعد أن كان العمل متوقفاً لأسباب فنية وجائحة كورونا وعدم إقرار الموازنة لعام 2022".وتابع أن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بإعادة العمل بالمشروع وتسهيل كافة الإجراءات المتعقلة بصلاحياته، وبمتابعة من قبله وفريقه المتخصص".وأكد قائلاً: "قريباً سيتم افتتاح مصنع الحديد والصلب، والذي تأخر قليلاً لأسباب فنية كون التكنولوجيا المستخدمة فيه متقدمة وتحتاج إلى خبراء من دول العالم".ولفت إلى أن "خطة الوزارة في الحكومة الحالية هي التركيز على الصناعات الاستراتيجية وترك الصناعات الصغيرة البسيطة للقطاع الخاص".