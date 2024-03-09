السوداني من البصرة: مصنع "الدرفلة" سيقلل من استيراد الحديد ويحافظ على العملة الأجنبية

2024-03-09 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، اليوم السبت (9 اذار 2024)، ان افتتاح مصنع "الدرفلة" سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، افتتح، اليوم السبت، مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة".

وأشاد السوداني بحسب البيان،" بالجهود التي انتهت إلى تشغيل وتأهيل هذه المصانع"، عادا إياها "علامة مهمة في (عام الإنجازات) الذي تبنّته الحكومة، بالإضافة إلى مصانع أسمدة الداب واليوريا التي ستُفتتح اليوم"، مبيناً أن "المؤسسات المالية الدولية سجّلت نمواً في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي، الذي وصل إلى 6%، وهي نسبة مشجعة وإيجابية، وقابلة للزيادة".

وأكد أن "البصرة لم تعد تحتضن موانئ العراق، وإنتاج النفط فقط، إنما أصبحت حاضنة صناعية لثقل الصناعة الحكومية وصناعة القطاع الخاص على حد سواء، وبذلك استحقت بجدارة وصف (عاصمة العراق الاقتصادية).

وثمن السوداني دور ملاكات وزارة الصناعة والمعادن، بدءاً من الوزير والدوائر المعنية، وانتهاءً بشركة الحديد والصلب بمديرها العام وكوادرها الأبطال، كما أشاد بجهود شركة (يو بي هولدنغ) في العمل، ومواجهة جملة من المعوقات والمشاكل، والتعاون مع كل الحكومات السابقة لنصل إلى هذه النتيجة اليوم بتشغيل المصنع.

كما ثمن السوداني دور محافظ البصرة، لتعاونه ودعمه للعاملين في شركات وزارة الصناعة، وأهمية استمرار الدعم من رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، بما يمكّن من تقديم الخدمة للمواطن والاقتصاد العراقي.

واكد رئيس مجلس الوزراء ان "إنجاز هذه المصانع وتأهيلها، بعد سنوات من التأخير والتعطيل والمشاكل، يعد خطوة مهمة تجاوزت كل هذه الأسباب وتمكنت من كسر التحديات"، مشددا على ان "المصنع سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة".

ويعد مصنع الدرفلة أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب الذي توقف العمل به منذ عام 2003، وخلال السنوات الماضية كانت هناك إجراءات وخطط لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب، التي تضم (مصنع الدرفلة ومصنع الصلب وخدماتهما الهندسية)، وقد تابع السوداني إعادة تأهيل هذا المصنع، مع تسلمه مسؤولية وزارة الصناعة والمعادن، التي تكللت بإصدار قرار مجلس الوزراء 25 لسنة 2017، وإطلاق الاعتمادات، وزيادة الطاقات العقدية لمختلف الخطوط في المصنع.

ويغذي مصنع الدرفلة، إلى جانب مصنع الصلب والخدمات الهندسية الملحقة بهما، حاجة الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بالدرجة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، ضمن أحدث المواصفات القياسية العالمية، ووفق عملية إنتاجية مؤتمتة، وسيطرة إلكترونية مبرمجة.