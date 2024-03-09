2024-03-09 15:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم السبت (9 اذار 2024)، عن خطتها الخاصة في العاصمة بغداد خلال شهر رمضان، مشيرة الى اهم المناطق التي ستشهد ازدحاما في بغداد.

وقال المقدم حيدر شاكر من اعلام المديرية، لـ"بغداد اليوم"، ان "مديرية المرور لديها خطة خاصة بما يتعلق بشهر رمضان، وسيكون هناك انتشار لمفارز المديرية في المجمعات الترفيهية بعد الإفطار، إضافة الى تكثيف الدراجات والدوريات ضمن المناطق الترفيهية، من أجل ان تكون هناك افضل انسيابية في شوارع بغداد".

وبين انه "ستكون هناك متابعة الى جميع مفاصل المديرية ورفدها بالعنصر البشري والاليات من اجل تحقيق اعلى انسيابية في حركة سير المرور"، موضحا ان "المناطق الأكبر عرضة للازدحام، هي (شارع 14 رمضان، منطقة الرواد، شارع فلسطين، زيونة، الكرادة، أبو نؤاس) وغيرها من المناطق التجارية والترفيهية، فهذه المناطق دائما ما تكون فيها كثافة بشرية، وتكون فيها حركة السير مزدحمة".

واكد شاكر، انه "سيكون لنا جهد في المناطق المذكورة من خلال تكثيف الدراجات والعنصر البشري الراجل من عناصر المرور، حتى تكون متابعة لحركة السير وسيكون التواجد لساعات متأخرة من الليل حتى تكون انسيابية عالية في السير في شوارع بغداد".

ويترقب العالم الإسلامي دخول شهر الصيام، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024 سيكون اليوم الأول من رمضان 1445.



