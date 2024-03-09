نفط الوسط: جاهزون لمواجهة زاخو وهدفنا كسب نقاط المباراة

2024-03-09 15:54:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأكدت إدارة نادي نفط الوسط جاهزية فريقها الكروي لخوض مباراة اليوم أمام نادي زاخو والتي ستقام في ملعب زاخو لحساب الجولة الـ (19) من دوري النجوم وخطف الفوز للحصول على النقاط الثلاثة .وقال مشرف فريق نفط الوسط وسام الأوسي في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق نفط الوسط أكمل جميع استعداداته لملاقاة فريق زاخو والأجواء الإيجابية تسود الفريق من الناحية النفسية والمعنوية" .وأضاف أن " الكادر التدريبي وضع النقاط على الحروف في ما يخص الجانب الفني واللاعبون عازمون على تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة لاسيما أن فريقنا حتى هذا الدور لا يزال يتذيل سلم الترتيب العام لفرق دوري النجوم والذي يعد من أسوأ المواسم لفريقنا منذ صعوده الى مصاف هذا الدوري وحتى الآن".