أزمة دبلوماسية وشيكة مع الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات حول المحكمة الاتحادية العليا

2024-03-09 15:56:31 - المصدر: اخبار العراق

بغداد والاتحاد الأوروبي: غموض يلفّ تصريحات حول المحكمة الاتحادية العليا

نقلت قناة كردستان 24 تصريحًا منسوبًا للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، يُهاجم فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق، معتبرًا أنها "ليست مستقلة ويهيمن عليها بلدٌ آخر لا يحترم الأقليات".

ولم يصدر الاتحاد الأوروبي أي بيان رسمي للرد على تصريحات ستانو، أو لتأكيد صحة ما نسب إليه.

وأشار مصدر في سفارة الاتحاد الأوروبي في بغداد إلى أن الخبر المنسوب لستانو قد تضمن بعض الأخطاء.

ويُحيط الغموض بموقف الاتحاد الأوروبي من المحكمة الاتحادية العليا، وسط صمت رسمي من بروكسل، وتضارب في المعلومات حول صحة التصريحات المنسوبة لستانو.

ويُثير هذا الجدل تساؤلات حول دقة الخبر، وموقف الاتحاد الأوروبي من المحكمة الاتحادية العليا، وتأثير هذه التصريحات على العلاقات بين بغداد والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إقليم كردستان والحكومة العراقية، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا في 21 فبراير 2024، بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية مقاعد الكوتا.