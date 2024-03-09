2024-03-09 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وضعت إدارة نادي نفط ميسان الرياضي، حداً لإشاعات التعاقد مع المدرب السوري حسام السيد. وذكر النادي في بيان أن “إدارة نفط ميسان، قررت تسمية محمد علي كريم مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم، يساعده كل من ضياء سالم والكابتن ابراهيم سالم مدرباً للحراس بالاضافة لاستمرار التونسي أحمد خراجة مدرباً للياقة البدنية”. وكان فريق نفط […]

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