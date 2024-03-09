الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة قتالية في خليج عدن

2024-03-09 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الفرنسي، اليوم السبت، عن تدمير 4 طائرات مسيرة قتالية كانت متجهة نحو البعثة الأوروبية “أسبيدس” في خليج عدن. وقال الجيش الفرنسي في بيان إنه “في صباح يوم 9 مارس/ آذار 2024، رصدت فرقاطة متعددة المهام كانت تقوم بدوريات في خليج عدن، في إطار البعثة الأوروبية “أسبيدس”، أربع طائرات مسيرة مقاتلة كانت […]

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