2024-03-09 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إن الحرب في غزة حطمت “كل معاني الإنسانية المشتركة”، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين. وقالت ميريانا سبولياريتش، في بيان، إنه بعد خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس “يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة ولا يوجد مكان […]

ظهرت المقالة الصليب الأحمر: حرب غزة دمرت “كل معاني الإنسانية” أولاً على ايرث نيوز.