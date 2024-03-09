2024-03-09 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توقع مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، أن يتعافى مهاجم فريقه راسموس هويلوند في الوقت المناسب ليلحق بمباراة “الشياطين الحمر” ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وحصل هويلوند على لقب لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في فبراير الماضي بعد إحرازه خمسة أهداف في أربع مباريات، لكنه لم يلعب منذ 18 فبراير […]

ظهرت المقالة مدرب مانشستر يونايتد يكشف موقف مهاجمه هويلوند من المشاركة في لقاء ليفربول أولاً على ايرث نيوز.