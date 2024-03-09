2024-03-09 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن الحكم العراقي الأصل السويدي الجنسية محمد الحكيم، سيقود المباريات في بطولة كأس العراق للموسم الحالي 2023/ 2024. وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، التقى اليوم الحكم الدولي العراقي الأصل السويدي الجنسية محمد الحكيم في مقر الاتحاد […]

ظهرت المقالة درجال: طاقم تحكيم سويدي سيكون متواجداً في كأس العراق أولاً على ايرث نيوز.