2024-03-09 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا منذ 7 تشرين الاول 2023. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية” وأضافت: “لا زال […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 30960 شهيدا أولاً على ايرث نيوز.