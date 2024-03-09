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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 30960 شهيدا

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 30960 شهيدا
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 30960 شهيدا
2024-03-09 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا منذ 7 تشرين الاول 2023. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية” وأضافت: “لا زال […]

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