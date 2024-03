2024-03-09 16:10:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري الى ذوي الشهيد العميد عزيز الشامي برفقة محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي لتقديم التعازي لهم.انتهى.

