2024-03-09 16:12:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط مُتَّهمٍ بالابتزاز، يعمل كشرطي في شرطة الجمارك بمحاففظة كركوك، ويقوم بمساومة التجار بالمال على حساب إدخال عجلاتهم. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من ضبط أحد منسوبي شرطة الجمارك في ساحة جمرك السيطرة العسكريَّـة الواقعة […]

ظهرت المقالة ضبط شرطي في جمارك كركوك يساوم التجّار بالمال مقابل مرور عجلات بضائعهم أولاً على Eishan.