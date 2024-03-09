2024-03-09 16:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن منتجات مصنعيّ سماد اليوريا و سماد الداب ستسدّ حاجة الأراضي الزراعية المشمولة بالخطة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني افتتح مصنع سماد اليوريا ومصنع سماد الداب/DAP، التابعين إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية/ وزارة الصناعة والمعادن، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى محافظة البصرة".

وأجرى "جولة في أقسام المصنعين، واطلع على العمل وآليات التشغيل".

وأعلن السوداني أن "منتجات المصنعينِ من الأسمدة الكيمياوية، ستسدّ حاجة الأراضي المشمولة بالخطّة الزراعية للأسمدة في عموم محافظات العراق، ولن تكون هناك حاجة للاستيراد، وهو ما يوفر أموالاً ضخمة كانت تُرصد لهذه المتطلبات".

ويعد هذان المصنعان من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي ستسهم في تغطية احتياجات وزارة الزراعة، وترصين مستلزمات الأمن الغذائي الوطني، وتوسعة مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة.

يذكر أن المصنعين متوقفان عن العمل منذ سنوات، وأعيد افتتاحهما بعد التعاقد مع شركتين أجنبيتين، حيث تبلغ طاقة مصنع اليوريا (1000) طن يومياً، في حين تبلغ طاقة مصنع الداب (500) ألف طن سنوياً.