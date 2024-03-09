2024-03-09 16:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 اذار 2024) بترقية الشهيد العميد (عزيز شلال جهل) مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ذي قار إلى رتبة لواء وتسميته بشهيد السلم الأهلي.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اعلن من ذي قار، بان القائد العام للقوات المسلحة، قرر ترقية الشهيد العميد (عزيز شلال جهل) مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار إلى رتبة لواء".

وأضاف "كما قرر تسميته شهيد السلم الأهلي".

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت، الاثنين (4 آذار 2024)، بياناً عن النزاع العشائري الذي حصل في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، لافتة الى انه تم ارسال فريقًا من كبار المحققين للتحقيق في هذا الفعل الإجرامي

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثرها تعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون".

وشرعت وزارة الداخلية وفقاً للبيان "بعمليات واسعة على إثر النزاع العشائري الذي حصل بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار".

وبينت ان "شرطة ذي قار فرضت حظراً للتجوال وطوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع، بعد أن وصلت تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة".

وأكدت، انه "خلال الساعات الأولى من عمليات المداهمة، تم إلقاء القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة".

كما أرسلت الوزارة "فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث استشهاد العميد (عزيز شلال جهل) وما زال الواجب مستمراً لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي".