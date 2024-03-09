2024-03-09 16:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رفض فريق برشلونة الاسباني، عرضًا مذهلًا بشأن بيع أحد نجومه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بدأ ناصر الخليفي رئيس باريس، العمل على تعويض الخروج المحتمل لكيليان مبابي في نهاية الموسم.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، فيما أبلغ اللاعب إدارة ناديه الفرنسي بأنه سيرحل مجانا في نهاية الموسم، وذكرت العديد من التقارير بأنه سيوقع مع ريال مدريد.

وأشارت "ماركا" إلى أن اللاعب الذي استقر عليه باريس هو لامين يامال نجم برشلونة، حيث إن النادي الباريسي مستعد لدفع 200 مليون يورو في الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا سيكون رقما فلكيا بالنسبة لشاب يبلغ 16 عاما فقط، وسيصبح ثاني أكبر انتقال في تاريخ كرة القدم.

وكشفت أن برشلونة على علم بالفعل باهتمام باريس وقيمة المبلغ، وكان هذا أحد أسباب التي دفعت الوكيل خورخي مينديز للسفر إلى المدينة الكتالونية هذا الأسبوع لمقابلة خوان لابورتا رئيس البرسا.

وذكرت أن مينديز أبلغ لابورتا بالعرض، على الرغم من أن مجلس إدارة برشلونة كان على علم بوجود هذا الاهتمام بالفعل.

وقالت "ماركا" إن برشلونة رد بالرفض وتوضيح أن يامال ليس للبيع، وأنه أفضل لاعب خرج من "لاماسيا" بعد ليونيل ميسي، ويثبت هذا الأمر في الموسم الحالي.

المصدر: كوورة



