القائد العام يوجه بترقية الشهيد العميد عزيز شلال جهل

2024-03-09 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بترقية الشهيد العميد عزيز شلال جهل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار إلى رتبة لواء وتسميته بشهيد السلم الأهلي.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه بترقية الشهيد العميد عزيز شلال جهل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار إلى رتبة لواء وتسميته بشهيد السلم الأهلي".