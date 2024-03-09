وزير التعليم: نجدد الالتزام بحماية استحقاقات العاملين في المؤسسة التعليمية

2024-03-09 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت، التزام الوزارة بحماية استحقاقات جميع العاملين والمشتغلين في مؤسساتها التعليمية.

وقال العبودي في تدوينة له على موقع(x)، تابعتها وكالة الانباء العراقية،(واع): "وضعنا أول خطوة عملية في مسار التنفيذ الحقيقي لمشروع الأخوة السكني، وعازمون على تجفيف مساحات التلكؤ، التي استنزفت عشرة سنوات أو أكثر، وها نحن اليوم نضع حجر الأساس من جديد، ونشرع بتحقيق الأمل للتدريسيين والموظفين في جامعة بغداد، ومركز الوزارة، في الحصول على سكن يليق بمكانتهم".

وأضاف العبودي: "نجدد الالتزام بحماية استحقاقات جميع العاملين والمشتغلين في مؤسساتنا التعليمية، وتوفير المتطلبات واللوازم التي تحكم وتنظم عمل المشاريع الحيوية ذات الصلة بتطلعاتهم ومستقبلهم".