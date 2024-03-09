فور افتتاحه.. وزارة النقل تباشر عملية تحميل أولى لمعمل أسمدة الداب

2024-03-09 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن المباشرة بعملية تحميل أولى لمعمل أسمدة الداب فور افتتاحه.وقال مدير الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معمل أسمدة خور الزبير في محافظة البصرة الذي يعد مشروعاً حيوياً لإنتاج مواد كيماوية تدخل في عملية استصلاح التربة والمحافظة على خصوبتها وإنتاجها"، مشيراً الى أن "شاحنات النقل البري باشرت بعملية تحميل أولى بعد الافتتاح مباشرةً".وأضاف أن"أسطول الشركة جاهز ومعزّز بقدراته وسائقيه للمباشرة بعملية تحميل الأسمدة مهما كانت حمولتها، وأين كانت وجهتها جنوباً أو شرقاً".وتابع الشحماني أنه "كمرحلة أولية نقلت الشركة (240 ) ألف طن بواقع (60) شاحنة كانت مهيأة ليوم الافتتاح بعد الجهود الاستثنائية التي بذلها مكتب أم قصر التشغيلي في انسيابية حركة الشاحنات" .وبين الشحماني أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يولي اهتماماً لدعم الشركة العامة للنقل البري، ما ساعد في تعزيز مكانتها وتعاقداتها مع وزارات الدولة كافة".