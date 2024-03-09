2024-03-09 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن منتوجات مصنعي الأسمدة الكيمياوية تسدان حاجة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصنع سماد اليوريا ومصنع سماد الداب/DAP، التابعين إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية/ وزارة الصناعة والمعادن، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى محافظة البصرة"، مضيفا، أنه "أجرى جولة في أقسام المصنعين، واطلع على العمل وآليات التشغيل".

وأكد رئيس الوزراء، أن "منتوجات المصنعينِ من الأسمدة الكيمياوية، ستسدّ حاجة الأراضي المشمولة بالخطّة الزراعية للأسمدة في عموم محافظات العراق، ولن تكون هناك حاجة للاستيراد، وهو ما يوفر أموالاً ضخمة كانت تُرصد لهذه المتطلبات".

وتابع البيان، أن "هذين المصنعين يعدان من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي ستسهم في تغطية احتياجات وزارة الزراعة وترصين مستلزمات الأمن الغذائي الوطني وتوسعة مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة".

يذكر أن المصنعين متوقفان عن العمل منذ سنوات، وأعيد افتتاحهما بعد التعاقد مع شركتين أجنبيتين، حيث تبلغ طاقة مصنع اليوريا (1000) طن يومياً، في حين تبلغ طاقة مصنع الداب (500) ألف طن سنوياً.